Inzaghi | aprile pieno di impegni Altri giocatori da utilizzare presto

In questa seconda parte di stagione Simone Inzaghi non ha sfruttato al meglio le sue seconde linee, eppure in campionato i risultati non sono stati più che positivi. Ad aprile ci saranno numerosi impegni, un imperativo per il tecnico. COMPLETO – Al rientro dalla sosta dopo la partita con la Juventus l'Inter avrà zero infortunati, a meno di sorprese dai match delle nazionali. Rientreranno presto Robin Gosens, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, perciò Simone Inzaghi avrà poche scuse. Ad aprile la squadra nerazzurra dovrà giocare in Coppa Italia, in Champions League ed anche in campionato, gli impegni saranno fitti e frequenti. Per questo motivo ci sarà bisogno di tutti: deve finire il tempo degli undici titolari insostituibili, lo spazio va trovato anche per Kristjan ...

