Intervento chirurgico per Luca Salatino: il messaggio dall'ospedale (Di sabato 18 marzo 2023) L'esperienza di Luca Salatino al Gf Vip si è conclusa in anticipo in seguito alla sua decisione di lasciare la casa a causa della nostalgia per i suoi affetti più importanti che stava diventando troppo forte. Come aveva annunciato lui stesso recentemente, il ragazzo ora si è sottoposto a un Intervento chirurgico che non poteva più essere rimandato. Tutto si è risolto nel migliore dei modi, nonostante fosse un'operazione da non sottovalutare: l'ex gieffino, infatti, è finito sotto i ferri per un problema alla schiena che lo aveva costretto ad abbandonare il pugilato, attività che svolgeva con grande passione. È stato lui stesso a informare i fan pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram accompagnato da uno scatto dal letto d'ospedale: il suo obiettivo era quello di rassicurare tutti, nonostante ...

