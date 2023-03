Inter-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Inter-Juventus: Il big match di domenica sera a San Siro chiude la 27^ giornata prima della… - sonoantoni0 : RT @rvotebannate: Pronostici di questo weekend: Udinese-Milan 1-2 Torino-Napoli 3-0 Lazio-Roma 3-1 Inter-Juventus 1-1 E con questo vi aug… -

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68,50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45*,* 38, Torino 37, Bologna e Sassuolo* 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Empoli* 28, Lecce 27, ...è in diretta alle 20.45 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando ...Quote- Juve: segno 1 a 8.00 Chiude la 27giornata di Serie A una classica del nostro campionato:. Sfida tra due squadre che al netto della penalizzazione bianconera sono separate solo da tre punti in classifica. Match dunque equilibrato per i bookmaker, ma su Starcasinó Bet c'...

Allegri, conferenza Inter-Juve: Gatti, Di Maria, Pogba, infortuni Tuttosport

Il big match di domenica sera a San Siro chiude la 27^ giornata prima della sosta per le Nazionali. Dubbio Brozovic per Inzaghi, privo di Bastoni e Gosens oltre a Skriniar. Davanti c'è Lukaku con ...45' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. La Juventus passa in vantaggio con il rigore calciato da Hasa, ma subisce l'uno-due letale dei padroni casa, con Montevago che segna la doppietta. 39' Uno-due letale ...