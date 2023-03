Inter-Juventus, Milik verso il forfait! OK Miretti, dubbio difesa ? TS (Di sabato 18 marzo 2023) Domani sera Inter-Juventus molto potrà dire sulle ambizioni di classifica di entrambe le squadre. I bianconeri sono in grande ripresa e pian piano stanno recuperando tutti gli uomini fermi ai box. Contro i nerazzurri però, con molta probabilità, dovranno fare ancora a meno di Milik che non è ancora al meglio. Occhio invece a Federico Chiesa apparso in grande crescita contro il Friburgo. DUBBI ? Inter e Juventus si apprestano ad affrontare il derby d’Italia di domani sera con molte incognite di formazione. Da entrambe le parti ci sono infatti molti calciatori infortunati. I bianconeri però nell’ultimo periodo hanno iniziato pian piano a recuperare parecchi pezzi ai quali avevano dovuto rinunciare nei mesi passati. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa, che nel match di Europa League contr il ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Domani seramolto potrà dire sulle ambizioni di classifica di entrambe le squadre. I bianconeri sono in grande ripresa e pian piano stanno recuperando tutti gli uomini fermi ai box. Contro i nerazzurri però, con molta probabilità, dovranno fare ancora a meno diche non è ancora al meglio. Occhio invece a Federico Chiesa apparso in grande crescita contro il Friburgo. DUBBI ?si apprestano ad affrontare il derby d’Italia di domani sera con molte incognite di formazione. Da entrambe le parti ci sono infatti molti calciatori infortunati. I bianconeri però nell’ultimo periodo hanno iniziato pian piano a recuperare parecchi pezzi ai quali avevano dovuto rinunciare nei mesi passati. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa, che nel match di Europa League contr il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - romsndr : RT @BianconeriZone: ??The schedule for April Juve vs Verona - ??01/04 Juve vs Inter - ??04/04 Lazio vs Juve - ??08/04 Juve vs Sporting - ??13/0… - MondoBN : QUI INTER, Spazio alla -