Inter-Juventus, il pronostico di Strama divide: “Il risultato più probabile…” (Di sabato 18 marzo 2023) Domani il derby di Italia tra Inter e Juventus: attenzione al pronostico di Stramaccioni, l’ex tecnico dei nerazzurri divide tutti. Una gara del genere non è mai una gara come tutte le altre. Lo sanno bene sia i tifosi dell’Inter che i tifosi della Juventus, che domani sperano di portare a casa punti fondamentali per le rispettive Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 marzo 2023) Domani il derby di Italia tra: attenzione aldiccioni, l’ex tecnico dei nerazzurritutti. Una gara del genere non è mai una gara come tutte le altre. Lo sanno bene sia i tifosi dell’che i tifosi della, che domani sperano di portare a casa punti fondamentali per le rispettive Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Queste le parole di Claudio Marchisio alla Domenica Sportiva sull'episodio del presunto tocco di mano di Rabiot nel… - OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - eurofootcom : ?????? The Derby della Capitale never disappoints. Lazio with a huge 3 points over Roma! Now.... time for Barça-Madr… - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: Porto-Inter terminata nella 2ª serata di martedì e #FriburgoJuve nella 2ª serata di giovedì; #InterJuve nella 2ª serata di do… - infoitsport : Biasin: «Dire Inter-Juventus condizionata da errore arbitro significa…» -