Inter-Juventus, De Sciglio non al meglio. Soluzione di Allegri – Sky (Di sabato 18 marzo 2023) In questa giornata di campionato l’Inter dovrà superare il difficile test contro la Juventus. Anche Massimiliano Allegri dovrà sopperire a diversi problemi, uno di questi potrebbe riguardare Mattia De Sciglio secondo Sky Sport. OPZIONI – Ci sono dubbi di formazione per Massimiliano Allegri in vista della sfida con l’Inter. Mattia De Sciglio ha qualche problema, dall’inizio è pronto Juan Cuadrado sulla destra secondo Sky Sport. Angel Di Maria per il momento dovrebbe formare la coppia d’attacco con Dusan Vlahovic. Come a Friburgo la difesa sarà composta da Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Sulla sinistra agirà il solito Filip Kostic, vero e proprio pericolo per la retroguardia nerazzurra. Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) In questa giornata di campionato l’dovrà superare il difficile test contro la. Anche Massimilianodovrà sopperire a diversi problemi, uno di questi potrebbe riguardare Mattia Desecondo Sky Sport. OPZIONI – Ci sono dubbi di formazione per Massimilianoin vista della sfida con l’. Mattia Deha qualche problema, dall’inizio è pronto Juan Cuadrado sulla destra secondo Sky Sport. Angel Di Maria per il momento dovrebbe formare la coppia d’attacco con Dusan Vlahovic. Come a Friburgo la difesa sarà composta da Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Sulla sinistra agirà il solito Filip Kostic, vero e proprio pericolo per la retroguardia nerazzurra.(3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - l_italiano83 : RT @BianconeriZonEs: El calendario de abril ?? Juve vs Verona - ??01/04 Juve vs inter - ??04/04 Lazio vs Juve - ??08/04 Juve vs Sporting - ??13… - Luxgraph : Fiorentina-Lecce, Italiano chiama il Franchi: 'Siamo stanchi, serve aiuto' -