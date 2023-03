Inter-Juventus | Allegri in conferenza stampa | “Bisognerà essere molto bravi”

(Di sabato 18 marzo 2023) Massimilianoinalla vigilia diGiornata di vigilia per ladi Massimilianoche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza nella 27esma giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei bianconeri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Che partita dovrà fare la Juve domani?“Una bella partita contro una squadra forte, è una partita meravigliosa davanti a 70mila spettatori, è il derby d’Italia e sarà una partita affascinante.”. Come sta Di Maria?“Oggi ci sarà l’ultimo allenamento, mi ...

Alla vigilia della partita di campionato in casa con la Juventus, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha chiarito che Gosens, Skriniar e Bastoni non ci saranno. Ha fatto i complimenti agli avversari, "una grandissima squadra, da rispettare molto". TORINO - Una stoccata a Mourinho ("Forse voleva attaccare l'Uefa, non noi") e una perentoria difesa del proprio lavoro: "I conti si fanno alla fine", sbotta Allegri alla vigilia di Inter-Juventus, "Ma momentaneamente noi abbiamo 53 punti sul campo, tre più dell'Inter, quattro più della Lazio, cinque più del Milan, sei più della Roma. Giochiamo per difendere il secondo posto". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Ho visto l'ultima partita della Juve con Kean - Vlahovic - ha aggiunto -, è stata un'ottima Juve. Non ..."

15:01 - Inizia il match!! 14:57 - Squadre in campo per l'inizio della gara. 14:51 - C'è un cambio dell'ultimo minuto in casa Juve: non ce la fa Gunnarsdottir, giocherà Girelli dal 1', con Bonansea che ...