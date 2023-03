Inter-Juventus | Allegri | “Difendiamo il secondo posto ottenuto sul campo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - calciomercatoit : ?? #Juventus, #Allegri 'allontana' ancora il ritorno di #Pogba: 'Non sarà subito a disposizione dopo la pausa' - tripalosky99 : RT @ZZiliani: Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragonabile a que… -

Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Massimiliano Allegri, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. CHE PARTITA DEVE FARE LA JUVE ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Una partita molto importante che potrebbe riavvicinare ulteriormente i bianconeri alla Champions ...Lo ha detto l'allenatore dellaMassimiliano Allegri alla vigilia della partita di domani sera a San Siro contro l', sbottonandosi al massimo leggermente sulle scelte davanti: "Avendo ...

Inter-Juve, torna Iuliano-Ronaldo. Ceccarini replica: Pagliuca, cosa dici Tuttosport

Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League la Juve riparte in campionato dal big match contro l'Inter. E Massimiliano Allegri tiene la guardia alta continuando a guardare la classifica al netto ...L'Inter è pronta ad affrontare la Juventus nel derby d'Italia. Dopo il pareggio in Champions League contro il Porto, risultato che ha regalato l'accesso ai quarti di finale (dove incontrerà il Benfica ...