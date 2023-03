Inter - Juve, la probabile formazione di Inzaghi: le ultime da Appiano (Di sabato 18 marzo 2023) Nel posticipo della 27ª giornata di Serie A, Inter e Juve si affrontano nel derby d'Italia a San Siro. Senza Gosens, Skriniar e Bastoni, Simone Inzaghi ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Nel posticipo della 27ª giornata di Serie A,si affrontano nel derby d'Italia a San Siro. Senza Gosens, Skriniar e Bastoni, Simone...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - marifcinter : Per andare a Istanbul, il Benfica dovrà eliminare tutto il calcio italiano praticamente. Dopo aver fatto fuori la J… - gippu1 : Il pullman di Mourinho funziona ancora a meraviglia: la #Roma fa il suo dovere e l'Italia torna a portare 6 squadre… - mhdrafiyahya : RT @BianconeriZone: ??The schedule for April Juve vs Verona - ??01/04 Juve vs Inter - ??04/04 Lazio vs Juve - ??08/04 Juve vs Sporting - ??13/0… - sportli26181512 : Inter-Juve, la quota maggiorata: la vittoria nerazzurra sale a 8.00 -