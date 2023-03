Inter-Juve, è già alta tensione. Allegri: “Siamo secondi a +3”. Inzaghi: “Si faccia chiarezza” (Di sabato 18 marzo 2023) Il derby d’Italia si carica di tensione già alla vigilia, nel giorno delle conferenze stampa dei due allenatori. Domenica sera a San Siro Inter e Juventus si giocano un pezzo importante del loro destino in questa Serie A, su questo non ci sono dubbi. Ma il punto è la prospettiva dalla quale si guarda l’attuale classifica, che ufficialmente colloca i nerazzurri al secondo posto con 50 punti e i bianconeri distanti a 38 punti, in virtù del -15 per il caso plusvalenze. Max Allegri però ribalta la prospettiva: “In questo momento bisogna difendere il secondo posto perché in questo momento noi abbiamo 53 punti, che sono 3 più dell’Inter”. Poco dopo arriva la replica di Simone Inzaghi: “Io guardo la classifica adesso, poi ci sono vicende giudiziarie e organi preposti che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Il derby d’Italia si carica digià alla vigilia, nel giorno delle conferenze stampa dei due allenatori. Domenica sera a San Sirontus si giocano un pezzo importante del loro destino in questa Serie A, su questo non ci sono dubbi. Ma il punto è la prospettiva dalla quale si guarda l’attuale classifica, che ufficialmente colloca i nerazzurri al secondo posto con 50 punti e i bianconeri distanti a 38 punti, in virtù del -15 per il caso plusvalenze. Maxperò ribla prospettiva: “In questo momento bisogna difendere il secondo posto perché in questo momento noi abbiamo 53 punti, che sono 3 più dell’”. Poco dopo arriva la replica di Simone: “Io guardo la classifica adesso, poi ci sono vicende giudiziarie e organi preposti che ...

