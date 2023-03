Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Un anno indimenticabile, 34 reti e uno Scudetto… da record! ?? Aldo Serena e Ramón Diaz sono i protagonisti della q… - FcInterNewsit : Jair: 'L'Inter è nel mio cuore, con il Benfica dolci ricordi. Ora mi organizzo, torno in Italia e segno di nuovo' - Inter : .@javierzanetti incontra i tifosi all’Inter Store per firmare il nuovo libro sulle maglie nerazzurre ??????… - cmdotcom : #Inter, il nuovo stadio è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Assago - dimariagianluca : @Inter_DK Prendi un nuovo appuntamento con lei, dalle buca tu stavolta e poi ripeti ogni singolo passaggio relativamente al pasto -

LA ZONA - Le idee dell'per ilstadio si sono spostate nelle scorse settimane verso un'area al confine tra i due comuni, su terreni di proprietà della famiglia Cabassi (imprenditori e ...Rifiutate le offerte: Juventus esi allontanano dal top player a parametro zero La Juventus sta cercando anche unattaccante per la prossima stagione e vuole cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno a ...Unproblema per Sala, che ha già dovuto discutere con i suoi sulstadio a San Siro e ora si trova con unfronte caldo, oltre al rischio che anche l'traslochi e il Meazza resti ...

Inter, Skriniar di nuovo KO: out contro la Juventus Fantacalcio ®

Anche un difesa restano alcuni dubbi, appare al riguardo possibile una conferma di Federico Gatti: "Domani (19 marzo ndr) può essere anche che giochi di nuovo", ha proseguito sempre Massimiliano ...Una possibilità per chiudere al meglio dunque anche per la Juventus, impegnata contro l’Inter in quel di Milano. Una gara dalle mille sfaccettature che, senza ombra di dubbio, potrà regalare nuovo ...