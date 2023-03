Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le condizioni di Robin Gosens ?? #ForzaInter - amojuve : QUI INTER - Non convocati Bastoni, Gosens e Skriniar per la sfida con la #Juventus - pomodiritto : @sunday_ky Io non conosco (mi piacerebbe) le condizioni di lavoro #Inter ma posso dirti che io ho un team, se non h… - infoitsport : Inter-Juventus, Inzaghi: 'Skriniar, Bastoni e Gosens out. Vlahovic e Di Maria osservati speciali' - sportli26181512 : Probabili formazioni di Inter-Juventus: Il big match di domenica sera a San Siro chiude la 27^ giornata prima della… -

Alla vigilia della partita di campionato in casa con la Juventus, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha chiarito che, Skriniar e Bastoni non ci saranno. Ha fatto i complimenti agli avversari, "una grandissima squadra, da rispettare molto, che a volte ti aspetta e a volte viene a prenderti, e che va affrontata ...Nel posticipo della 27ª giornata di Serie A,e Juve si affrontano nel derby d'Italia a San Siro. Senza, Skriniar e Bastoni, Simone Inzaghi ...Per quanto riguarda gli infortuni, sicuramente non avremo Skriniar, non avremoe Bastoni. ... A Porto, a parte i minuti finali, l'non ha mai rischiato. A volte invece è successo, si può ...

Inter, Gosens si laurea e annuncia: 'Ho deciso cosa fare a fine carriera' Calciomercato.com

Le ultimissime da Appiano Gentile in vista di Inter-Juventus in programma domani a San Siro. Prove di formazione per Simone Inzaghi, che deve fare a meno di tre giocatori: Bastoni, Gosens e Skriniar ...Inzaghi sottolinea l’importanza della partita dell’Inter e commenta sugli assenti e la preparazione ... L’allenatore ha inoltre parlato degli assenti, tra cui Skriniar, Gosens e Bastoni, e ha espresso ...