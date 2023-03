Inter | emergenza difesa per Inzaghi

(Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Partita delicata per l’che affronterà la Juventus nell’ultima giornata della 27.a giornata.dovrà fare a meno di parecchie defezioni, soprattutto nel reparto difensivo. L’ultimo infortunio, in ordine cronologico, è quello di Alessandro Bastoni, fermatosi nel finale del match di Champions League con il Porto. Il difensore classe ’99 ha rimediato una distrazione ai flessori della coscia sinistra come evidenziato dagli esami clinico-strumentali ai quali l’ex Parma si è sottoposto all’indomani della gara in terra portoghese. Alessandro Bastoni, ma non solo. Preoccupano anche le condizioni di Milan Skriniar, ancora alle prese con il problema alla schiena dopo aver stretto i denti per esserci contro il Porto. Lo slovacco potrebbe dover tirare il fiato contro la Juventus, saltando così il derby d’Italia. Si va verso una ...

