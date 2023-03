Inter e Juve | le novità per Kanté

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - marifcinter : Per andare a Istanbul, il Benfica dovrà eliminare tutto il calcio italiano praticamente. Dopo aver fatto fuori la J… - gippu1 : Il pullman di Mourinho funziona ancora a meraviglia: la #Roma fa il suo dovere e l'Italia torna a portare 6 squadre… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si infiamma il clima in vista di Inter Juventus. Max Allegri in conferenza stampa rivendica il 'secondo posto', immediata la r… - emanuel31186678 : RT @tackleduro: Effettivamente la storia parla chiaro: juve danneggiata da sempre dagli arbitri, e poi contro l’INTER ne succedono di ogni… -

Commenta per primo E' stato accostato anche ae Juventus , ma il futuro di N'Golo Kanté è ancora al Chelsea : come riferisce la stampa britannica, è in arrivo un rinnovo biennale per il centrocampista francese.Anche qui in serie A il Milan lasciava lo scettro allae chiuse seconda a 7 punti in più sulla stessa. Stagione 2006/07. Atene. Milan campione d'Europa per la settima volta . Chiude il ...Commenta per primo Sarà il derby d'Italia trae Juventus a chiudere il programma della 27giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo il passaggio del turno nelle coppe europee e cercano una vittoria per concludere al ...

Inzaghi: "Juve a +3 senza penalizzazione Giudicherà chi di dovere. Serve chiarezza" La Gazzetta dello Sport

Sarà una gara fatta di corsa, grinta e determinazione”. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa presenta così la sfida contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 a San Siro ...EFFETTO SAN SIRO - In diretta a Sky Sport, nel corso del programma “La Casa dello Sport”, ha parlato Marco Nosotti alla vigilia di Inter-Juventus: «Voglio capire come l’Inter si comporterà fuori dalle ...