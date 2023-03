Inter | attenta a Joao Mario

Leggi su calcionews24

L'Inter prende il Benfica ai quarti di finale della Champions League e l'incrocio a cui fare attenzione è per Gonçalo Ramos. In nerazzurro non è riuscito a esprimersi, mentre tornato in patria ha trovato sempre più continuità. E' il capocannoniere del Benfica con 21 reti e sta facendo una stagione pazzesca, trascinando la squadra in Coppa e campionato. I portoghesi sono una delle squadre più prolifiche della Champions con 23 reti e in questa edizione non ha ancora perso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.