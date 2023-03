Insigne rifiutò il rinnovo a 3 | 5 milioni Kvara ha firmato a 1 | 5 felice come un bambino Corsport

(Di sabato 18 marzo 2023) Il Corriere dello Sport giustamente celebra la gestione del Calcio Napoli, la lungimiranza e competenza di De Laurentiis e Giuntoli. E ricorda che solo così il Napoli ha potuto competere con corazzate superiori e ora è ai quarti di finale di Champions. Giuntoli a Napoli lo chiamano “mister 35%”. Il capolavoro estivo lo ha realizzato riuscendo ad abbassare il monte ingaggi complessivo da circa 110lordi a 73. Non solo. Koulibaly, ceduto a 38 e sostituito da Kim comprato a 18, senza avvertire alcun contraccolpo in difesa. Il creano prende 2,5 più i premi. Il senegalese guadagnava 6. È solo un esempio virtuoso. Gli altri acquisti seguivano la stessa direzione. Bravi e meno costosi di chi gli ha lasciato il posto. Mertens, un idolo, era incerto se prolungare e un anno fa viaggiava sui 4,5 netti. Raspadori haa 2,5 e ...

