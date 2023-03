“Insegno italiano a Parigi, la mia città dei sogni. In Francia ogni anno ci sono concorsi nella scuola pubblica, in Italia no” (Di sabato 18 marzo 2023) “L’Italia ha un potere che non percepivo quando ci abitavo”. A parlare è Valentina Piccoli, insegnante di Italiano di 33 anni trapiantata in Francia da cinque. Cresciuta a Catanzaro, si è trasferita a Roma per gli studi universitari in Lettere moderne e poi ha costruito la sua strada altrove. L’occasione di partire è arrivata nel 2017: “Avevo iniziato un tirocinio in Calabria per il programma governativo Crescere in digitale – racconta ilfattoquotidiano.it – Nello stesso periodo ho fatto domanda per il servizio civile all’estero. Partecipai perché tra le mete c’era Parigi”. Innamorata della cultura francese, vince il bando e fa le valigie senza pensarci due volte. “Avevo sempre sognato questa città attraverso film e libri – dice – a spingermi a partire è stato il suo fascino. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) “L’ha un potere che non percepivo quando ci abitavo”. A parlare è Valentina Piccoli, insegnante didi 33 anni trapiantata inda cinque. Cresciuta a Catanzaro, si è trasferita a Roma per gli studi universitari in Lettere moderne e poi ha costruito la sua strada altrove. L’occasione di partire è arrivata nel 2017: “Avevo iniziato un tirocinio in Calabria per il programma governativo Crescere in digitale – racconta ilfattoquotidiano.it – Nello stesso periodo ho fatto domanda per il servizio civile all’estero. Partecipai perché tra le mete c’era”. Innamorata della cultura francese, vince il bando e fa le valigie senza pensarci due volte. “Avevo sempre sognato questaattraverso film e libri – dice – a spingermi a partire è stato il suo fascino. ...

