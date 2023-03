Infortunio Theo Hernandez: non convocato per Udine (Di sabato 18 marzo 2023) Le ultime settimane del Milan sono state abbastanza altalenanti a livello emotivo. I tifosi rossoneri infatti, prima si sono ritrovati contenti per il passaggio del turno di Champions. Prima e dopo però ci son state la sconfitta a Firenze e il pareggio interno con la Salernitana. Di nuovo gioia per il sorteggio di quarti e semifinali di CL che ha accoppiato il Milan con Napoli ai quarti ed, eventualmente, un possibile derby in semifinale. Adesso però, si è tornati leggermente tristi a causa dell’Infortunio di Theo Hernandez. La diagnosi in realtà è molto semplice: si tratta infatti di influenza. Questo darà modo al terzino di riposare un paio di giorni prima di partire per la Francia in vista della pausa Nazionali. Theo Hernandez non sarà presente alla trasferta dei suoi compagni a ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 marzo 2023) Le ultime settimane del Milan sono state abbastanza altalenanti a livello emotivo. I tifosi rossoneri infatti, prima si sono ritrovati contenti per il passaggio del turno di Champions. Prima e dopo però ci son state la sconfitta a Firenze e il pareggio interno con la Salernitana. Di nuovo gioia per il sorteggio di quarti e semifinali di CL che ha accoppiato il Milan con Napoli ai quarti ed, eventualmente, un possibile derby in semifinale. Adesso però, si è tornati leggermente tristi a causa dell’di. La diagnosi in realtà è molto semplice: si tratta infatti di influenza. Questo darà modo al terzino di riposare un paio di giorni prima di partire per la Francia in vista della pausa Nazionali.non sarà presente alla trasferta dei suoi compagni a ...

