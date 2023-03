"Infarto nella notte, ricovero in codice rosso": ore d'angoscia per Jerry Calà (Di sabato 18 marzo 2023) Ore di angoscia per Jerry Calà: il celebre attore è stato ricoverato in seguito a un malore che lo ha colpito all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava, a Napoli, città in cui si trova per le riprese di un film. Secondo quanto si apprende, Calà è stato portato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per "un probabile Infarto". Le sue condizioni sarebbero gravi. L'attore, simbolo e icona della comicità italiana, si trova a Napoli per un film ambientato tra il capoluogo partenopeo ed Ischia, dal titolo Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema. In una recente intervista, Jerry Calà aveva parlato del suo amore e dei suoi legami con la Campania, affermando che "Monte di Procida ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Ore diper: il celebre attore è stato ricoverato in seguito a un malore che lo ha colpito all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava, a Napoli, città in cui si trova per le riprese di un film. Secondo quanto si apprende,è stato portatoClinica Mediterranea inper "un probabile". Le sue condizioni sarebbero gravi. L'attore, simbolo e icona della comicità italiana, si trova a Napoli per un film ambientato tra il capoluogo partenopeo ed Ischia, dal titolo Hanno rapito: il riscatto è un problema. In una recente intervista,aveva parlato del suo amore e dei suoi legami con la Campania, affermando che "Monte di Procida ...

