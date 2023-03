Infarto nella notte per Jerry Calà | il manager | Sta bene | preso in tempo

(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) -"sta, per fortuna l'è statoin. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti". Ildi, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l'Adnkronos - sulle condizioni di salute dall'attore, colto da malore questaa Napoli, dove si trova da settimane per girare il suo nuovo film nel doppio ruolo di regista e protagonista 'Chi ha rapito?'. "Sono venuto subito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro", dice Intermite dopo ...

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Jerry Calà "sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti". Il manager di Jerry Calà, Alex ...