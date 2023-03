Infarto nella notte per Jerry Calà, il manager: 'Sta bene, preso in tempo' (Di sabato 18 marzo 2023) Jerry Calà 'sta bene, per fortuna l'Infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti'. Il manager di Jerry Calà, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l'Adnkronos - sulle condizioni di salute dall'attore, colto da malore questa notte a Napoli, ... Leggi su money (Di sabato 18 marzo 2023)'sta, per fortuna l'è statoin. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti'. Ildi, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l'Adnkronos - sulle condizioni di salute dall'attore, colto da malore questaa Napoli, ...

