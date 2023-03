Infarto a Napoli per Jerry Calà, ricoverato alla Mediterranea (Di sabato 18 marzo 2023) Jerry Calà è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni, forse già domani, per tornare a casa per un periodo di riposo. L’attore – fa sapere il suo entourage – non si trova in terapia intensiva, è tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film. Calà, 71 anni, si trovava in albergo quando nella notte è stato colpito da un Infarto e trasportato d’urgenza nella Clinica Mediterranea, dove è stato tempestivamente sottoposto ad intervento chirurgico. L’attore si trova a Napoli per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023)è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni, forse già domani, per tornare a casa per un periodo di riposo. L’attore – fa sapere il suo entourage – non si trova in terapia intensiva, è tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film., 71 anni, si trovava in albergo quando nella notte è stato colpito da une trasportato d’urgenza nella Clinica, dove è stato tempestivamente sottoposto ad intervento chirurgico. L’attore si trova aper le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito: il riscatto è un problema”, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? #JerryCalà ha avuto un #infarto nella notte: è stato prontamente trasportato in codice rosso alla… - Corriere : Malore a Napoli per Jerry Calà: ricoverato in clinica per un infarto e operato. È fuori pericolo - repubblica : Malore per Jerry Calà nella notte a Napoli: l'attore ricoverato per infarto - alfreaudi : RT @itsmeback_: Malore per Jerry Calà, ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli: preoccupazione per l'attore. ?????? https:… - storico900 : RT @mattinodinapoli: Jerry Calà, malore nella notte a #napoli: «Ricoverato in ospedale, probabile infarto» -