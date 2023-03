Inchiesta sul sindacato | la Cgil certifica il proprio fallimento | il 47% dei giovani non sa cosa sia

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 marzo 2023) Il 47,2% degli under 34 non conosce ile non sa quali siano le sue attività; il 18,8%, poi, ritiene che iscriversi abbia un costo troppo elevato. Sono i risultati di una ricerca promossa dallanazionale e coordinata dalla Fondazione Di Vittorio, in collaborazione con le categorie sindacali della. Ildelnell’dellaNon solo, dalla “nazionale sulle condizioni e le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori”, presentatain occasione del congresso della, emerge anche che per il 10,9% il«è inutile», mentre il 12,1% deiinteressati dallo studio ha dichiarato che non si iscrive «per paura ...