(Di sabato 18 marzo 2023)– Pauraper un: alle ore 3,46 la Squadra operativa dei Vigili delè intervenuta in viale Palmiro Togliatti all’altezza del 1505, con due aps (10 A e 12 A), dove 16 autovetture di proprietà dihanno preso. Nessuna persona risulta fortunatamente coinvolta nel rogo, ma isono stati completamenti distrutti dalle fiamme: erano tuttiggiati in un’area esterna. Sono in corso gli accertamenti per stabilire ledi quanto accaduto. Sul posto presenti anche le Forze dell’Ordine. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Incendio a Roma nella notte: a fuoco 16 veicoli di Poste Italiane. E’ giallo sulle cause - angelo_perfetti : Incendio a Roma nella notte: a fuoco 16 veicoli di Poste Italiane. E’ giallo sulle cause - Piergiulio58 : Incendio a Roma: fiamme in un parcheggio delle Poste, 16 auto distrutte. I veicoli coinvolti - tutti appartenenti a… - Emergenza24 : RT @vigilidelfuoco: #Roma, stanotte #incendio di un'autorimessa esterna in viale Palmiro Togliatti: coinvolte 16 automobili. Concluso all'a… - RedazioneLaNews : #Roma Rogo d'auto nella notte: distrutti veicoli di Poste Italiane -

Un rogo scoppiato nella notte a: il fuoco in un parcheggio delle Poste Italiane, situato nella zona Sud della Capitale, nel quartiere di Centocelle. Nell'- in via Palmiro Togliatti, in periferia - distrutte 16 ...

