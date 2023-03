In una scuola di Olbia mancano le aule, studenti costretti alla Dad. M5S chiede chiarezza su quanto accaduto (Di sabato 18 marzo 2023) Gli studenti del Liceo Scientifico Mossa di Olbia stanno affrontando un anno scolastico difficile a causa della mancanza di cinque aule. Questo ha portato a periodi di didattica a distanza, contestati dai liceali con il sostegno del consigliere regionale M5S Roberto Li Gioi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 marzo 2023) Glidel Liceo Scientifico Mossa distanno affrontando un anno scolastico difficile a causa della mancanza di cinque. Questo ha portato a periodi di didattica a distanza, contestati dai liceali con il sostegno del consigliere regionale M5S Roberto Li Gioi. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Ho appena sentito la @AnnaAscani giustamente indignarsi per le ingiustizie che subiscono le donne iraniane con una… - MarcoFattorini : Nella Russia di #Putin i bambini maneggiano kalashnikov in classe. I corsi di addestramento militare in una scuola… - elio_vito : Difficoltà nell’iscrizione a scuola, nelle gite, per l’assistenza sanitaria, per i viaggi, sono le difficoltà che d… - Gabriele885 : RT @4everAnnina: Ho letto della petizione di una scuola di Napoli perché @Carolcrasher torni nel ruolo di direttrice del carcere minorile d… - orizzontescuola : In una scuola di Olbia mancano le aule, studenti costretti alla Dad. M5S chiede chiarezza su quanto accaduto -