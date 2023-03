In piazza le famiglie arcobaleno, Schlein: “Pronta la legge per il Parlamento (Di sabato 18 marzo 2023) Le famiglie arcobaleno e le associazioni Lgbtq+ sono scese in piazza a Milano per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. All’iniziativa ha partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco Giuseppe Sala. Presenti anche la capogruppo al Senato del Pd Simona Malpezzi e l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. Ci stiamo già muovendo e c’è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche in Parlamento le aspettative che sono emerse dalla piazza. Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali “, ha affermato Schlein. “Con una legge preparata e scritta insieme alle associazioni, alle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Lee le associazioni Lgbtq+ sono scese ina Milano per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. All’iniziativa ha partecipato anche la segretaria del Pd Ellye il sindaco Giuseppe Sala. Presenti anche la capogruppo al Senato del Pd Simona Malpezzi e l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. Ci stiamo già muovendo e c’è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche inle aspettative che sono emerse dalla. Cioè di poter vedere riconosciuto peril diritto delle coppie omogenitoriali “, ha affermato. “Con unapreparata e scritta insieme alle associazioni, alle ...

