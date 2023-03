In Indonesia nuova eruzione del Monte Merapi (Di sabato 18 marzo 2023) nuova eruzione in Indonesia, nella tarda serata di ieri, del Monte Merapi, uno dei vulcani più attivi al mondo, che continua a emettere cenere e lava incandescente anche oggi. Immagini riprese dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023)in, nella tarda serata di ieri, del, uno dei vulcani più attivi al mondo, che continua a emettere cenere e lava incandescente anche oggi. Immagini riprese dall'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiaPettinelli : In Indonesia nuova eruzione del Monte Merapi - Asia - ANSA - delluccimarco1 : Indonesia, nuova eruzione sul monte Merapi - vitalbaf : @AutogriLLocryp la pianta del cacao è coltivata in tutte le zone tropicali umide del Mondo; dall’Asia-Oceania (Papu… - hiboss_hiboss : RT @TatiUdaci: Nuova eruzione vulcanica Il monte Merapi è scoppiato sull'isola di Giava in Indonesia. - chiaralorentini : RT @emmabaccaglio: #sapevatelo #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #Paura in #Indonesia: nuova eruzione del #vulcano Merapi, nubi di fumo cal… -