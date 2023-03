Vai agli ultimi Twett sull'argomento... graziano_napoli : RT @destefanoaless: Van Der Poel primo su via Roma @GannaFilippo sei una forza della natura non lo dimenticare mai sei immenso un giorno la… - Nicola89144151 : RT @simonesalvador: Mathieu van der Poel, signori, Mathieu van der Poel!! Fuoriclasse immenso! [e Pippo #Ganna commovente] #MVDP #MilanoSa… - RobertKruijf : RT @Gazzetta_it: Milano-Sanremo: immenso Van der Poel, la Classicissima è sua. Secondo Ganna - kmoerenhout : RT @Gazzetta_it: Milano-Sanremo: immenso Van der Poel, la Classicissima è sua. Secondo Ganna - Gazzetta_it : Milano-Sanremo: immenso Van der Poel, la Classicissima è sua. Secondo Ganna -

Pogacar con l'aiuto di Wellens fa il buco sull'ultima salita e restano in 4: lo sloveno,Aert, Ganna eder Poel. L'0landese prima dello scollinamento è partito in contropiede e passato sul ......Dyck e Maerten de Vos . " Venice International Foundation e la Fondazione Musei Civici di Venezia sono da tempo legate da un vincolo di visione e prospettive, teso alla protezione di un...... oltre ad opere di Giovanni Cariani, AnthonyDyck e Maerten de Vos. Luigi Brugnaro, Sindaco di ... "sono da tempo legate da un vincolo di visione e prospettive, teso alla protezione di un...

Immenso Van der Poel, la Milano-Sanremo è sua. Secondo Ganna La Gazzetta dello Sport

Mathieu Van der Poel è l’asso pigliatutto alla Milano-Sanremo. Una Classicissima di campioni: un poker di fuoriclasse che dal Poggio si sono giocati il successo finale. Pogacar con l’aiuto di Wellens ...Waarheid is het eerste slachtoffer van een oorlog, is een bekend gezegde ... Is er een manier om iets te betekenen bij de onverteerbare agressie, het zinloze leed en de immense schade aan gebouwen, ...