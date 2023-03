“I’m back!”, Donald Trump torna ufficialmente su Facebook e YouTube (Di sabato 18 marzo 2023) “I’m back”, Donald Trump è ufficialmente tornato su Facebook dopo essere stato sottoposto al ban dal social network di Meta in seguito rivolta in Campidoglio avvenuta nel gennaio 2021 (e per cui l’ex presidente è ancora sotto processo). Oltre alla didascalia scritta in caratteri maiuscoli, il post di rientro includeva anche un vecchio video del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) “I’m back”,to sudopo essere stato sottoposto al ban dal social network di Meta in seguito rivolta in Campidoglio avvenuta nel gennaio 2021 (e per cui l’ex presidente è ancora sotto processo). Oltre alla didascalia scritta in caratteri maiuscoli, il post di rientro includeva anche un vecchio video del ... TAG24.

