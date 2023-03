Il Wyoiming è il primo stato Usa a vietare la pillola abortiva

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 marzo 2023) Il governatore del Wyoming Mark Gordon ha dato il via libera a una legge che vieterà l’uso della, rendendo loilnel Paese a porre il veto su questi farmaci. Il politico repubblicano ha anche approvato oggi un disegno di legge che limita la maggior parte degli aborti nello, tranne nei casi di stupro, incesto o quando la vita della madre è in pericolo, come riferiscono i media locali. La decisione di Gordon arriva mentre gli Stati Uniti attendono che un giudice del Texas si pronunci su un caso che deciderà l’accesso allamifepristone a livello nazionale. Un’associazione di medici antiabortisti ha intentato una causa al giudice Matthew Kacsmaryk per costringere la Food and Drug Administration (FDA) a revocare ...