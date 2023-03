Il tridente Negramaro-Elisa-Jovanotti | Salmo e le altre uscite musicali della settimana

Leggi su agi

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Ilpropone una ballad intensa mentre Salmo si diverte con un po' di punk. I Baustelle e chiello ci propongono, manco a farlo apposta, due visioni totalmente opposte di Milano, ma i brani sono uno più bello dell'altro. Tornano i giovani thasup e Rhove, ma mentre il primo si conferma autore contemporaneo e innovativo, il secondo solo un fenomenino a caccia di hit. Felice ritorno quello di The Niro, storico quello di Mario Lavezzi e Mogol, due colonne portantistorianostra musica leggera. Quasi tutti strabocciati i ragazzi di “Amici”, decisamente meglio i giovani emergenti come La Nina, Qualunque, Giuse The Lizia, Hu, Lucio Corsi, Avincola e Tropea. Chicca: i Flame Parade con “One of ...