Il trailer di “Perugino Rinascimento immortale” | al cinema il 3 | 4 | 5 aprile

(Di sabato 18 marzo 2023) In occasione delle celebrazioni a 500 anni dalla morte e della grande mostra della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia ARRIVA ALApproda sul grande schermo solo il 3, 4, 5il film evento che celebra (per la prima volta) uno dei pittori più amati e geniali del suo tempo e gli restituisce il ruolo che merita all’interno della storia dell’arte – con la partecipazione straordinaria di Marco Bocci – A 500 anni dalla morte, il 3, 4, 5arriva nelle sale, prodotto da Ballandi e diretto da Giovanni Piscaglia, regista di Van Gogh. Tra il grano e il cielo e Napoleone. Nel nome dell’arte, su soggetto dello stesso Piscaglia con Marco Pisoni e Filippo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinetvlandia : Perugino. Rinascimento immortale Trailer del documentario in arrivo al cinema ad aprile. #artecinema #arte… - Nexo_Digital : RT @IcrewplayC: Perugino. Rinascimento immortale: Trailer - Nexo_Digital : RT @RBcasting: Trailer e poster di 'Perugino. Rinascimento Immortale', il film che celebra uno dei pittori più amati e geniali del suo temp… - IcrewplayC : Perugino. Rinascimento immortale: Trailer - infoitcultura : Perugino. Rinascimento Immortale, il trailer ufficiale del film [HD] -

Link. RINASCIMENTO IMMORTALE. Al cinema solo il 3, 4, 5 aprile 2023 Watch this video on YouTube. Rinascimento Immortale, ilufficiale del film [HD]. Regia di Giovanni Piscaglia. Dal 3 al 5 aprile al ...Link. RINASCIMENTO IMMORTALE. Al cinema solo il 3, 4, 5 aprile 2023 Watch this video on YouTube

Perugino. Rinascimento Immortale, il trailer ufficiale del film [HD] MYmovies.it

Pronto il trailer di Perugino. Rinascimento immortale, il docu-film sull'opera del pittore a 500 anni dalla sua morte ...A 500 anni dalla morte, il 3, 4, 5 aprile arriva nelle sale Perugino. Rinascimento immortale, prodotto da Ballandi e diretto da Giovanni Piscaglia, regista di Van Gogh. Tra il grano e il cielo e Napol ...