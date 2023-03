Il Terzo Polo rischia di finire nell'oblio. E Calenda rosica su Meloni e Schlein (Di sabato 18 marzo 2023) Quando due trovano un accordo, c'è sempre un Terzo che cerca di ostacolare quell'intesa. Per paura di restar fuori dalle future dinamiche che, da quel giorno in poi, si creeranno. Di perdere potere. E quando non vi riesce, rosica amaramente. Un antico detto che sembra calzare a pennello al vulcanico Carlo Calenda. Il leader di Azione, ieri mattina, è intervenuto alla trasmissione televisiva in onda su La 7, «L'aria che tira». E ha confermato l'indole sanguigna. «Macché. Ma di che stiamo parlando». L'ex Ministro dello Sviluppo Economico si è mostrato come un autentico fiume in piena. E ha reagito con foga ad una innocua domanda, posta dalla conduttrice, Myrta Merlino. Quest'ultima aveva chiesto se il nuovo confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein avrebbe potuto tagliare fuori le ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Quando due trovano un accordo, c'è sempre unche cerca di ostacolare quell'intesa. Per paura di restar fuori dalle future dinamiche che, da quel giorno in poi, si creeranno. Di perdere potere. E quando non vi riesce,amaramente. Un antico detto che sembra calzare a peno al vulcanico Carlo. Il leader di Azione, ieri mattina, è intervenuto alla trasmissione televisiva in onda su La 7, «L'aria che tira». E ha confermato l'indole sanguigna. «Macché. Ma di che stiamo parlando». L'ex Ministro dello Sviluppo Economico si è mostrato come un autentico fiume in piena. E ha reagito con foga ad una innocua domanda, posta dalla conduttrice, Myrta Merlino. Quest'ultima aveva chiesto se il nuovo confronto tra Giorgiaed Ellyavrebbe potuto tagliare fuori le ...

