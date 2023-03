Il Superbonus 110 non tornerà mai più | cosa succederà ai cantieri?

Leggi su italiasera

(Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Il governo Meloni dice addio alal 110%. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nonostante la prima approvazione della direttiva europea sulle case green, che costringerebbe ai lavori di efficientamento energetico di almeno 1,8 milioni di edifici italiani entro il 2030, ha infatti chiuso a un allargamento degli incentivi. Al momento il governo ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi e ha ridotto ilal 90%. Secondo il titolare di Via XX Settembre, l’esecutivo è dovuto “intervenire d’urgenza per mettere in sicurezza i conti dello Stato, perché il meccanismo ha generato 120 miliardi di debito maturato”. Al momento lo sconto totale al 110% si può usare, per chi ha presentato l’apposita documentazione nel 2022, fino al 31 marzo 2023 per le villette, fino alla fine ...