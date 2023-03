Il Sud America si smarca dagli Usa, Lula vola a Pechino e l’Argentina vuole i caccia cinesi: Xi Jinping abbraccia il “giardino degli Usa” (Di sabato 18 marzo 2023) Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha usato parole enfatiche: «Darà avvio a una nuova era e a un nuovo futuro» per le relazioni bilaterali Leggi su lastampa (Di sabato 18 marzo 2023) Il portavoce del ministeroEsteri Wang Wenbin ha usato parole enfatiche: «Darà avvio a una nuova era e a un nuovo futuro» per le relazioni bilaterali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ConteAdino : @jacopo_iacoboni Lei pensa davvero che in Africa o in Sud America lo arresterebbero? Io avrei seri dubbi! - Ivan88067562 : @MarcoFattorini Per l Europa...non per USA...Cina...Asia...mezza Africa e parte del sud America Non che mi sia sim… - LLaila25 : RT @Massharry2: Come urla a squarciagola OBRIGADO ??????quanto si è divertito in Sud America. Ma tanto tanto tanto. #harrystyles #loveontourb… - mecudiii : RT @jacopo_iacoboni: La Corte de L’Aja è riconosciuta dai paesi in verde, anche amici della Russia, tipo Venezuela, o Tajikistan. O dal Bra… - Massharry2 : Come urla a squarciagola OBRIGADO ??????quanto si è divertito in Sud America. Ma tanto tanto tanto. #harrystyles… -