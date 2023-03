Il solito Carlos Augusto riprende Ciofani: Monza-Cremonese finisce 1-1 (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, è tornata in campo la Serie A, con la gara delle 15 dell'U-Power Stadium... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, è tornata in campo la Serie A, con la gara delle 15 dell'U-Power Stadium...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Ciofani spaventa il Monza, poi ci pensa il solito Carlos Augusto: con la Cremonese è 1-1 - TuttoMercatoWeb : Ciofani spaventa il Monza, poi ci pensa il solito Carlos Augusto: con la Cremonese è 1-1 - knost_73 : @pesantes_carlos Ricordo bene 10 sec d video come al solito siete come il GF. C'era l'aereo di Nikita e murgia cn O… - infoitsport : Carlos Augusto è il solito treno, Sensi torna a sorridere dopo troppi guai - monza_news : Le pagelle di Hellas Verona - Monza 1-1: sale in cattedra Sensi, Carlos regala il solito assist. Bene anche Caprari… -