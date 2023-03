Il sindaco eroe contro gli ecovandali e il politically correct

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Se qualcuno imbratta il #Senato è un eroe da intervistare e la vernice è lavabile; se un #gay interrompe un comizi… - pallonerosario : RT @Giorgiolaporta: Se qualcuno imbratta il #Senato è un eroe da intervistare e la vernice è lavabile; se un #gay interrompe un comizio de… - roberto_onano : RT @Giorgiolaporta: Se qualcuno imbratta il #Senato è un eroe da intervistare e la vernice è lavabile; se un #gay interrompe un comizio de… - anna30048679 : RT @Giorgiolaporta: Se qualcuno imbratta il #Senato è un eroe da intervistare e la vernice è lavabile; se un #gay interrompe un comizio de… - Yobby08327898 : RT @Giorgiolaporta: Se qualcuno imbratta il #Senato è un eroe da intervistare e la vernice è lavabile; se un #gay interrompe un comizio de… -

5 mila litri d'acqua per pulire Intanto i turisti stranieri fischiavano i vandali ed elogiavano il. Poi i due sono stati denunciati e purtroppo rilasciati, ma sarebbe stata meglio la ...... premio Nobel per la Letteratura edcolombiano, murales che desidera donare alla Repubblica ... Presente all'incontro anche ildel Comune di Conza della Campania, che ha simbolicamente ...Si è lanciato di corsa per fermare il raid ambientalista - radicale che si stava consumando fuori da Palazzo Vecchio e in rete non si è fatto altro che parlare del gesto deldi Firenze, Dario Nardella. Le immagini e i video della corsa e del placcaggio fatto dal primo cittadino hanno fatto il giro del web e hanno colpito l'immaginazione degli utenti che in queste ...

Dario Nardella, sindaco eroe: speranza per l'Italia. Basta politically correct Affaritaliani.it

Dario Nardella è intervenuto ieri contro gli ecovandali di Ultima Generazione che stavano imbrattando Palazzo Vecchio a Firenze con la solita vernice rosa. Il sindaco si trovava già in Piazza della Si ...Ci sono i fotografi e il sindaco di Firenze insegue gli ecovandali di Palazzo Vecchio.Non c’è dubbio: l’eroe mediatico della giornata di ieri è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella. La veemenza ...