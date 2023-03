Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Frattanto, al Sei Nazioni di rugby, l'Italia ha appena conquistato l'ottavo cucchiaio di legno consecutivo. - Eurosport_IT : L'Italia lotta ma non evita il Cucchiaio di Legno! ???????? La Scozia si impone 26-14 a Murrayfield: 5a sconfitta su… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Il Sei Nazioni è dell’Irlanda, Inghilterra sconfitta 29-16 e Grande Slam - Gazzetta_it : Il Sei Nazioni è dell’Irlanda, Inghilterra sconfitta 29-16 e Grande Slam - beppekin : RT @QuelGiornale: L’Irlanda vince il Sei Nazioni 2023. Grande Slam per la nazionale del trifoglio che batte a Dublino l’Inghilterra 29-16,… -

... l'Irlanda ha però completato la sua missione, sconfitto per 29 - 16 l'Inghilterra a Dublino e conquistato per la sedicesima volta il. L'ultimo titolo era datato 2018, è il quinto dall'...La Nazionale irlandese di rugby ha battuto 29 - 16 l'Inghilterra e in questo modo è tornata a vincere ildopo cinque anni, peraltro con ...Il2023 se lo aggiudica l'Irlanda, che può esultare due volte per aver realizzato anche il Grand Slam, che si ottiene vincendo tutti e cinque gli incontri disputati nel torneo. Si tratta ...

L’Irlanda ha vinto il Sei Nazioni di rugby con il Grande Slam Il Post

alla sua ultima partita nel Sei Nazioni, diventa il giocatore più prolifico nella storia del Torneo con 560 punti, staccando definitivamente il suo connazionale e predecessore in maglia numero 10 ...Il Sei Nazioni 2023 se lo aggiudica l’Irlanda, che può esultare due volte per aver realizzato anche il Grand Slam, che si ottiene vincendo tutti e cinque gli incontri disputati nel torneo. Si tratta ...