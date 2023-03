IL PROGRAMMA DEL WEEKEND | L’Under 18 fa visita all’Empoli, Under 15 e 16 impegnate a Lecce (Di sabato 18 marzo 2023) Dettagli 17 Marzo 2023 Settore Giovanile Ritornano in campo le aquile del Settore Giovanile biancoceleste, è un WEEKEND ricco di impegni quello che si divide tra sabato 18 e domenica 19 marzo. L’Under 18 di mister D’Urso sarà impegnata, sabato pomeriggio, nella trasferta di Empoli per l’anticipo della prima giornata del girone di andata bis. Sosta di campionato per L’Under 17 di mister Terlizzi. Terzultima giornata della Regular Season per i campionati Under 15 e 16. Le aquile classe 2008 e 2007, rispettivamente allenate da mister Gonini ed Alboni, saranno protagoniste sul campo del Lecce. I ragazzi delL’Under 14 Regionali Elite ospiteranno al ‘Green Club’ i pari età del Tirreno Sansa. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023) Dettagli 17 Marzo 2023 Settore Giovanile Ritornano in campo le aquile del Settore Giovanile biancoceleste, è unricco di impegni quello che si divide tra sabato 18 e domenica 19 marzo.18 di mister D’Urso sarà impegnata, sabato pomeriggio, nella trasferta di Empoli per l’anticipo della prima giornata del girone di andata bis. Sosta di campionato per17 di mister Terlizzi. Terzultima giornata della Regular Season per i campionati15 e 16. Le aquile classe 2008 e 2007, rispettivamente allenate da mister Gonini ed Alboni, saranno protagoniste sul campo del. I ragazzi del14 Regionali Elite ospiteranno al ‘Green Club’ i pari età del Tirreno Sansa. ...

