Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la nuova legge di rappresentatività paritaria tra uomini e donne nei centri decisionali

Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Se le donne rappresentano metà della società, allora metà del potere politico e metà del potere economico spettano alle donne. Qualcuno troverà questo sproporzionato. A noi sembra semplicemente giusto». Con queste parole . Le liste elettorali saranno composte alternativamente da uomini e donne. Ogni impresa quotata in Borsa o comunque con più di 250 dipendenti dovrà almeno avere il 40 per cento di donne nel consiglio d'amministrazione e nei ruoli direttivi. Ogni ordine professionale dovrà avere ai vertici almeno il 40 per cento di donne. Nessun premio o riconoscimento finanziato con denaro pubblico potrà essere assegnato da una giuria in cui non ci sia almeno il 40 per cento di donne.

