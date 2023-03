Il ponte sullo Stretto parla anche... inglese sul sito del Mit: "Italia pronta a stupire il mondo" (Di sabato 18 marzo 2023) «Con il ponte sullo Stretto, l’Italia è pronta a stupire il mondo» . Lo sottolinea il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, che in apertura del proprio sito pubblica... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 marzo 2023) «Con il, l’il» . Lo sottolinea il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, che in apertura del propriopubblica...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaterpillarAM : Domanda secca: Ponte sullo stretto, sei pro o contro? #PonteSulloStretto Rispondi e ritwitta per avere il massimo numero di risposte. - iacopo_melio : Salvini esulta per la riapertura del progetto del ponte sullo Stretto. Consulenze, studi di fattibilità e un sacco… - matteosalvinimi : ? Qui Roma, APPROVATO in Consiglio dei ministri il DECRETO PONTE. Giornata storica: dopo tanti anni di disfattismo… - Laura34867339 : RT @ilruttosovrano: Se Salvini dice che il Ponte sullo Stretto sarà il più sicuro del mondo allora sarà meglio prendere sempre il traghetto. - gabriellabocca : RT @Congiuric: Per quasi tutti gli italiani il ponte sullo Stretto di Messina è poco più che una chimera da campagna elettorale: a Villa Sa… -