Il pesto di tonno in 5 minuti | ci prepari pasta e bruschette!

Leggi su donnaup

(Di sabato 18 marzo 2023) La ricetta che ti proponiamo qui di seguito è per un delizioso e insolitoalcol quale potrai arricchire di sapore sia i tuoi piatti diche le tue bruschette. Le apparenze non ingannino: questosi fa in poco tempo ed è di una eccellente riuscita. Se le papille già scalpitano, non è per caso. Vediamo come si prepara. Gli ingredienti Ci servono: 180 gr didue cucchiai di olio 20 pomodorini datterini tre cucchiai abbondanti di parmigiano grattugiato qualche foglia di basilico quanto basta di sale Per guarnire ci serviranno delle foglie di basilico La preparazione In primis si tagliano in due i pomodorini, drenandone l’acqua di vegetazione ed eliminandone i semini. Adesso come ovvio si mette a bollire l’acqua per la, che aggiusteremo debitamente di ...