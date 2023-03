Il pensiero di Meloni alle vittime del Covid: «L’Italia ha pagato un prezzo molto alto e non è ancora del tutto finita. Ma ce la faremo» (Di sabato 18 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a nome delL’Italia intera, ha voluto onorare e rendere omaggio alle vittime del Coronavirus: lo ha fatto in una nota in cui dichiara di «stringersi ancor una volta alle loro famiglie e ai loro cari». Il messaggio è stato diffuso oggi, 18 marzo, ovvero in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia. «La Nazione ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua storia. Più di tre anni fa il coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha sconvolte, ma il popolo italiano non si è lasciato abbattere e ha trovato la forza di reagire», prosegue il messaggio di Meloni. Che ci tiene a rivolgere un ringraziamento a «tutti i connazionali che si sono donati al prossimo con spirito di sacrificio, ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgia, a nome delintera, ha voluto onorare e rendere omaggiodel Coronavirus: lo ha fatto in una nota in cui dichiara di «stringersi ancor una voltaloro famiglie e ai loro cari». Il messaggio è stato diffuso oggi, 18 marzo, ovvero in occasione della Giornata nazionale in memoria delledella pandemia. «La Nazione ha affrontato uno dei periodi più difficili della sua storia. Più di tre anni fa il coronavirus è entrato nelle nostre vite e le ha sconvolte, ma il popolo italiano non si è lasciato abbattere e ha trovato la forza di reagire», prosegue il messaggio di. Che ci tiene a rivolgere un ringraziamento a «tutti i connazionali che si sono donati al prossimo con spirito di sacrificio, ...

