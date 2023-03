Il pattinatore russo Kostomarov si sveglia dal coma

Leggi su agi

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Dopo l'amputazione dei piedi e quella parziale delle mani a seguito di una sepsi, ilRoman, campione olimpico nella danza su ghiaccio a Torino 2006 e due volte oro iridato, è statoto dalartificiale. Roman ha ripreso a parlare con la moglie Oksana Domnina anche lei pattinatrice e bronzo olimpico a Vancouver 2010., 46 anni, ex partner sportivo di Tatiana Navka, attuale moglie di Dmitry Peskov, portavoce del presidenteVladimir Putin, secondo fonti vicino alla famiglia dopo il risveglio, si sarebbe rivolto con tono duro nei confronti della consorte gridando, "non mi capisci, non mi senti". Secondo i medici il crollo emotivo è un evento comune nei pazienti in terapia intensiva, soprattutto dopo diverse ...