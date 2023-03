Il Milan in Serie A è in crisi nera | il 2023 è da incubo | andamento da retrocessione

(Di sabato 18 marzo 2023) L'Udinese si impone per 3-1 sulnell'incontro valido per la 27ma giornata del campionato di calcio diA. Padroni di casa in vantaggio già al nono minuto, grazie a Pereyra, abile a capitalizzare un recupero di Samardzic e a fare centro con un diagonale rasoterra che si infila alla destra di Maignan. Al 40' Silvestri nega il pareggio alallungandosi alla sua sinistra su un destro a giro di Leao. Al 44' rigore per ilper un fallo di mano di Bijol. Tira Ibrahimovic, Silvestri para alla sua sinistra ma l'arbitro Doveri fa ripetere. Sul secondo tentativo Ibra la mette dentro e pareggia, segnando al ritorno da titolare dopo il grave infortunio. Non è finita la prima frazione: al 51' è Beto a riportare avanti l'Udinese infilando sottoporta un suggerimento dalla sinistra. Il primo tempo si chiude sul ...

Tutto il calendario delinA e in ...22.47 AnticipoA, Udinese -3 - 1 Non riparte il, sconfitto 3 - 1 alla Dacia Arena dall'Udinese. Friulani subito avanti: percussione di Samardzic,palla sul sinistro di Pereyra che batte Maignan in ...Ilsoffre, poi cresce. Leao va vicino al pari, che arriva in modo rocambolesco. Mani di Bijol in area, rivisto al Var con rigore che Ibra si fa parare da Silvestri. Ma Beto entra in area ...

Udinese-Milan 3-1: sconfitta vergognosa | LIVE NEWS Pianeta Milan

Si ferma ancora il Milan di Stefano Pioli che dopo il pareggio contro la Salernitana crolla in casa dell'Udinese e frena la sua corsa Champions mancando l'aggancio all'Inter secondo ma anche alla ...Nel pre partita di Udinese-Milan è stato chiesto a Tonali se questo Milan avesse abbastanza forza mentale per riuscire a reggere il doppio impegno tra Serie A e Champions a poco più di 24h dai ...