Il mandato d’arresto di Putin non cambia niente, Xi Jinping in Russia da amico e alleato (Di sabato 18 marzo 2023) Accettando l’invito al Cremlino, l’uomo forte di Pechino ha deciso di rafforzare il presidente russo Leggi su lastampa (Di sabato 18 marzo 2023) Accettando l’invito al Cremlino, l’uomo forte di Pechino ha deciso di rafforzare il presidente russo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - HSkelsen : Provo un certo godimento per il mandato d'arresto emesso per Putin, e Lvova-Belova. Sapere che ora è formalmente in… - UKRinIT : La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova per crimin… - LaStampa : Il mandato d’arresto di Putin non cambia niente, Xi Jinping in Russia da amico e alleato - Arte80475800 : RT @matt7gh: Ma i magri di cervello che stanno esultando perché la Corte Penale Internazionale ha emesso il mandato d'arresto per #Putin lo… -