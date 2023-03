Il manager che ha imitato il discorso del Duce: “Una provocazione, non pensavo a Matteotti. Caso fatto scoppiare per sabotare il governo” (Di sabato 18 marzo 2023) “La mia era una provocazione. Sicuramente ho commesso un gravissimo errore, volevo provocare una reazione nel cda parlando di patria, senso dello Stato, responsabilità dei singoli, e ho commesso un gravissimo e imperdonabile errore”. Claudio Anastasio, ex presidente di 3-I (la software house di Inps, Istat e Inail) parla all’AdnKronos a pochi giorni dalle sue dimissioni, obbligate dopo la diffusione di una sua mail al consiglio d’amministrazione in cui imitava i toni del discorso pronunciato da Benito Mussolini alla Camera dopo il delitto Matteotti. “Avrei potuto citare Stalin, Gramsci, Shakespeare”, dice. E allora perché proprio quell’orazione infame? “Perché nella mia cultura, parlando di patria e senso dello Stato, quelle parole erano più fresche. Ma un ho fatto un errore pazzesco per il contesto storico di quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) “La mia era una. Sicuramente ho commesso un gravissimo errore, volevo provocare una reazione nel cda parlando di patria, senso dello Stato, responsabilità dei singoli, e ho commesso un gravissimo e imperdonabile errore”. Claudio Anastasio, ex presidente di 3-I (la software house di Inps, Istat e Inail) parla all’AdnKronos a pochi giorni dalle sue dimissioni, obbligate dopo la diffusione di una sua mail al consiglio d’amministrazione in cui imitava i toni delpronunciato da Benito Mussolini alla Camera dopo il delitto. “Avrei potuto citare Stalin, Gramsci, Shakespeare”, dice. E allora perché proprio quell’orazione infame? “Perché nella mia cultura, parlando di patria e senso dello Stato, quelle parole erano più fresche. Ma un houn errore pazzesco per il contesto storico di quel ...

