Il grano e le altre battaglie che stiamo perdendo (Di sabato 18 marzo 2023) Il bilancio agroalimentare dell'Europa esce a pezzi dal conflitto Russia-Ucraina: non possiamo fare a meno di importare da Mosca, mentre i prezzi sono ormai fuori controllo (anche grazie a vincoli e paletti imposti dalla Ue nell'ambito del Green Deal). E il rischio, più che concreto, è dire addio a milioni di tonnellate di grano e mais. Effetti collaterali: la fame. Non se ne parla, ma l'agricoltura europea e il mercato mondiale delle «commodities» escono stravolti da un anno di guerra. Sta per riaprirsi il fronte del grano con conseguenze severe. La mancata iniziativa europea per far tacere le armi pesa sui destini degli agricoltori e quindi dei cittadini. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, alza i tassi per raffreddare i prezzi, ma nel caso di quelli alimentari è come fermare il vento con le mani. L'Europa sta distruggendo la ...

