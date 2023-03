Il giornalista vibonese Condò fa le carte alle italiane di Champions | ' Napoli | che occasione!'

(Di sabato 18 marzo 2023) Fortuna, destino, congiunzione astrale. Chiamatela pure come vi pare. Sta di fatto che il sorteggio dei quarti - semifinali diè stato benevolo (eufemismo) per le tre sorelle,...

Ildi origini vibonesi, Paolo Condò , parla di opportunità. Più unica che rara e il motivo è presto detto. "Visti i livelli in gioco", esordisce uno degli opinionisti di punta di Sky, "...Moderato dalPeppe Sarlo, portavoce dell'Associazione "Ali di Vibonesità" che ha ideato ...sanità in Calabria con particolare riferimento alla situazione in cui versa il territorio...pubblicista iscritto all'Albo dei giornalisti di Catanzaro dal 9 luglio 2010. Ha collaborato, inoltre, a più riprese con la Croce Rossa Italiana. Nel 2015 è stato responsabile ...

A Tropea l’opera letteraria di monsignor Renzo dedicata al beato don Mottola Il Vibonese

Fortuna, destino, congiunzione astrale. Chiamatela pure come vi pare. Sta di fatto che il sorteggio dei quarti-semifinali di Champions è stato benevolo ...Con 482 donne su 1096 dipendenti, pari al 45%, Poste Italiane si conferma azienda al femminile nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia ...