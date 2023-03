Il giornalista argentino: “Vi svelo la finale di Champions League. C’è il Napoli sono sicuro” (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli gioca la finale di Champions League contro il Bayern Monaco, è il pronostico di Emiliano Martinez per Memisports. A Napoli c’è grande entusiasmo per l’accesso ai quarti di Champions League. Il sorteggio di Nyon ha messo gli azzurri contro il Milan, in una parte di tabellone che sembra più semplice rispetto all’altra, con gli incroci tra Real Madrid e Chelsea e Manchester City e Bayern Monaco. Il Napoli se dovesse vincere col Milan andrebbe poi a giocare contro una tra Benfica ed Inter ed almeno sulla carta gli azzurri avrebbero la possibilità di arrivare addirittura in finale. Napoli in finale di Champions League Spalletti non è contento di incontrare il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 marzo 2023) Ilgioca ladicontro il Bayern Monaco, è il pronostico di Emiliano Martinez per Memisports. Ac’è grande entusiasmo per l’accesso ai quarti di. Il sorteggio di Nyon ha messo gli azzurri contro il Milan, in una parte di tabellone che sembra più semplice rispetto all’altra, con gli incroci tra Real Madrid e Chelsea e Manchester City e Bayern Monaco. Ilse dovesse vincere col Milan andrebbe poi a giocare contro una tra Benfica ed Inter ed almeno sulla carta gli azzurri avrebbero la possibilità di arrivare addirittura inindiSpalletti non è contento di incontrare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PlumajeEl : RT @Moonlightshad1: 'Giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia; il resto è propaganda. Il suo compito è additare ciò c… - robertodiloreto : RT @OssigenoO2: Tra le tante definizioni ce n’è una, in particolare, che ha accompagnato la mia vita di tifoso prima, di radiocronista poi… - paolocoss : RT @OssigenoO2: Tra le tante definizioni ce n’è una, in particolare, che ha accompagnato la mia vita di tifoso prima, di radiocronista poi… - OssigenoO2 : Tra le tante definizioni ce n’è una, in particolare, che ha accompagnato la mia vita di tifoso prima, di radiocroni… - Quinta00876879 : RT @Moonlightshad1: 'Giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sappia; il resto è propaganda. Il suo compito è additare ciò c… -

Polveriera a Parigi: Messi lascia l'allenamento ... il tecnico ex Lilla ha fatto il punto sul rinnovo tra l'argentino e il Club parigino: "Leo, la ... Ma il giornalista di Bfm Paris ha rilanciato nel tardo pomeriggio le indiscrezioni riportate da ... Wanda Nara, arriva un... fratellino! Il padre fa infuriare lei e la sorella Zaira Commenta per primo Andrés Nara , padre di Wanda e Zaira Nara, diventerà di nuovo papà. L'imprenditore ha da poco sposato Alicia Barbasola. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Juan Etchegoyen la notizia non avrebbe fatto particolarmente piacere a Wanda e Zaira Nara. Le due sorelle si erano recentemente riconciliate con il padre, ma secondo quanto ... Il Nicaragua rompe col Vaticano All'autarca nicaraguense non devono essere piaciuti gli apprezzamenti di "sua santità" della scorsa settimana quando a un giornalista argentino dell'agenzia Infobae che gli chiedeva cosa pensasse di ... ... il tecnico ex Lilla ha fatto il punto sul rinnovo tra l'e il Club parigino: "Leo, la ... Ma ildi Bfm Paris ha rilanciato nel tardo pomeriggio le indiscrezioni riportate da ...Commenta per primo Andrés Nara , padre di Wanda e Zaira Nara, diventerà di nuovo papà. L'imprenditore ha da poco sposato Alicia Barbasola. Secondo quanto riportato dalJuan Etchegoyen la notizia non avrebbe fatto particolarmente piacere a Wanda e Zaira Nara. Le due sorelle si erano recentemente riconciliate con il padre, ma secondo quanto ...All'autarca nicaraguense non devono essere piaciuti gli apprezzamenti di "sua santità" della scorsa settimana quando a undell'agenzia Infobae che gli chiedeva cosa pensasse di ... Dieci anni con papa Francesco: il dialogo Diocesi di MIlano Il libro di cucina di Salvatore Marchese protagonista ad Argenta Il libro del giornalista enogastronomico Salvatore Marchese sarà protagonista domani di una giornata dedicata alla grande cucina. Insieme all’autore, firma tra le più apprezzate nel mondo della tradiz ... Wanda Nara, arriva un... fratellino! Il padre fa infuriare lei e la sorella Zaira FOTO Andrés Nara, padre di Wanda e Zaira Nara, diventerà di nuovo papà. L'imprenditore ha da poco sposato Alicia Barbasola. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Juan Etchegoyen la notizia non ... Il libro del giornalista enogastronomico Salvatore Marchese sarà protagonista domani di una giornata dedicata alla grande cucina. Insieme all’autore, firma tra le più apprezzate nel mondo della tradiz ...Andrés Nara, padre di Wanda e Zaira Nara, diventerà di nuovo papà. L'imprenditore ha da poco sposato Alicia Barbasola. Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Juan Etchegoyen la notizia non ...